Россия может ограничить импорт помидоров из Армении

Россельхознадзор может ограничить ввоз в Россию помидоров из Армении из-за вируса мозаики пепино.

Россельхознадзор может ограничить ввоз в Россию помидоров из Армении из-за вируса мозаики пепино.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Служба попросила армянскую сторону усилить контроль за поставляемыми в Россию овощами, особенно из семейства пасленовых", - отметили в Россельхознадзоре.

При повторном обнаружении вируса в овощах ведомство может ограничить их импорт из Армении.

Вирус мозаики пепино нашли в партии помидоров, привезенных в Россию из Армении. Этот вирус опасен тем, что способен нанести большой урон овощеводству в России.

"В результате заражения вирусом плоды томатов, перца, баклажанов, картофеля и других овощей из семейства пасленовых теряют товарные качества, уменьшается размер плодов, происходит их неравномерное созревание, развивается мраморность и пятнистость", - пояснили в Россельхознадзоре.