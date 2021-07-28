Россия может ограничить импорт картофеля из Азербайджана

27 июля Россельхознадзор провел в видеоформате переговоры с Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

27 июля Россельхознадзор провел в видеоформате переговоры с Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

В ходе совещания Россельхознадзор сообщил о выявлении в двух случаях партий картофеля, зараженного карантинным для стран-членов ЕАЭС объектом – бурой бактериальной гнилью картофеля (Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al).

Служба попросила азербайджанских коллег провести расследование для выяснения причин такого нарушения, а также усилить контроль за отправляемыми на территорию Российской Федерации овощами.

Российская сторона предупредила, что в случае обнаружений в дальнейшем карантинного объекта в отгружаемых в Россию партиях продукции будет вынуждена ввести временные ограничения на поставки картофеля из Азербайджана.