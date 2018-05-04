Россия и Турция будут совместно проверять ввозимые турецкие томаты

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Россия и Турция с 10 мая в морском порту Геленджик будут проводить совместный фитосанитарный контроль турецких томатов, ввозимых в Россию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Россельхознадзор.

Кроме того, ранее состоялись переговоры Россельхознадзора с коллегами из Турции, в ходе которых стороны обсудили технические вопросы касательно предстоящей повторной инспекции российских предприятий-производителей говядины, а также соблюдение данными предприятиями турецкого законодательства в области ветеринарии.

Напомним, что с 1 мая Россия сняла ограничение количества компаний-экспортеров томатов из Турции, оставляя при этом общую квоту на поставки в размере 50 тысяч тонн в год.