О нас
Report Georgia
Аудио новости

Россия частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана

Россия частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана На поставки получили разрешение три предприятия, расположенные в Шабранском районе
АПК
18 декабря 2020 г. 17:50
Россия частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана

Россельхознадзор частично отменяет ограничения на ввоз яблок из Азербайджана, с 21 декабря разрешив поставки с трех предприятий.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор с 21 декабря 2020 года разрешает ввоз на территорию России яблок, произведенных азербайджанскими предприятиями ООО "TURAZ", Ran Fruit, "Асадов Вагид", расположенными в Шабранском районе, где в этом году не были зафиксированы выявления карантинных для стран - членов ЕАЭС объектов", - говорится в сообщении.

Как отметили в Россельхознадзоре, такое решение принято на основании представленной Агентством продовольственной безопасности Азербайджана информации об усилении карантинного фитосанитарного контроля в отношении выращиваемых яблок, а также результатов проведенного фитосанитарного мониторинга и инспекции территорий возделывания.

Как сообщалось ранее, Россельхознадзор с 10 декабря запретил ввоз томатов и яблок из Азербайджана в связи с обнаружением карантинных для ЕАЭС объектов - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки. Затем с 17 декабря Россельхознадзор частично снял временные ограничения на ввоз в РФ томатов из Азербайджана, разрешив поставки пяти предприятиям.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое важное

Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
Сколько должностных лиц нарушили карантинный режим в Азербайджане?
18 декабря 2020 г. 15:54
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
Начались работы по созданию топографической карты Шуши
18 декабря 2020 г. 14:43
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
Президент: Вакцинация от COVID-19 будет добровольной и за счет государства
18 декабря 2020 г. 13:22
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
Кабмин Азербайджана о деятельности кафе и ресторанов
18 декабря 2020 г. 12:47
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
В Азербайджане повысили штрафы за нарушение противоэпидемического режима
18 декабря 2020 г. 12:29
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
Хулуси Акар: Наши сотрудники готовы отправиться в Азербайджан
18 декабря 2020 г. 11:11
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
Гонка вакцин от COVID-19: какую выбрать?
18 декабря 2020 г. 10:45
Экономист: Азербайджанцы возвращаются в свои дома
"Экономист": Азербайджанцы возвращаются в свои дома
17 декабря 2020 г. 18:46
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
Обнародовано число врачей, ставших шехидами в Отечественной войне
17 декабря 2020 г. 18:37
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
Путин: Нагорный Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана
17 декабря 2020 г. 16:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi