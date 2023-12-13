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Россия будет импортировать куриные яйца из Азербайджана и Турции

Россия будет импортировать куриные яйца из Азербайджана и Турции Первые поставки куриных яиц из Азербайджана в Россию ожидаются до конца недели, из Турции - в ближайшее время.
АПК
13 декабря 2023 г. 13:15
Россия будет импортировать куриные яйца из Азербайджана и Турции

Первые поставки куриных яиц из Азербайджана в Россию ожидаются до конца недели, из Турции - в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

"В качестве оперативной меры насыщения внутреннего рынка принято решение об обнулении импортных пошлин в отношении куриного яйца, а также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции. До конца текущей недели ожидаются первые поставки из Азербайджана, а в ближайшее время - из Турции. В результате уже в ближайший месяц прогнозируется стабилизация ценовой динамики", - говорится в сообщении.

По данным министерства, по итогам 10 месяцев 2023 года производство яиц увеличилось на 2,3%, до 31,74 млрд штук. Минсельхоз прогнозирует сохранение положительной динамики по итогам года.

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Версия на английском языке Russia to import eggs from Azerbaijan, Türkiye
Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycan və Türkiyədən toyuq yumurtası idxal edəcək

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