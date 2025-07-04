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Российский министр: Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана Минсельхоз не планирует

Российский министр: Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана Минсельхоз не планирует Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана Минсельхоз РФ не планирует - этот вопрос отрегулирует сам рынок.
АПК
4 июля 2025 г. 20:50
Российский министр: Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана Минсельхоз не планирует

Специально запрещать импорт томатов из Азербайджана Минсельхоз РФ не планирует - этот вопрос отрегулирует сам рынок.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

По ее словам, в России рынок томатов и огурцов достаточно сбалансирован. Он очень волатильный в зависимости от сезона.

"Так, летом своих томатов много - томаты и огурцы выращивают и личные подсобные хозяйства. А продукция из Азербайджана, Узбекистана, Турции и т.д. - нишевая. Если у нас будет достаточно продукции - значит, рынок просто не будет покупать (за рубежом - прим.). Если достаточно не будет - значит, наши друзья из Азербайджана и Узбекистана будут нам помогать", - сказала министр.

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