​Российские таможенники дали согласие на беспрепятственный провоз азербайджанских товаров в страну

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Таможенные службы России и Азербайджана достигли договоренности по устранению проблем, возникших в связи с экспортом азербайджанской сельхозпродукции в Россию.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

Отметим, что в последнее время наблюдаются факты возврата или задержания на российской границе произведенной азербайджанскими фермерами сельхозпродукции.

По информации ГТК, соответствующие органы соседней страны в качестве оправдания приводят причину отсутствия сертификата происхождения товаров азербайджанских фермеров.

По итогам переговоров председателя ГТК Айдына Алиева и руководства Федеральной таможенной службы России достигнута договоренность в направлении урегулирования проблемы. В короткие сроки будет обеспечена беспрепятственная отправка производимой в Азербайджане сельхозпродукции в Россию.