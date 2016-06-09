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    ​Российские таможенники дали согласие на беспрепятственный провоз азербайджанских товаров в страну

    Таможенные службы России и Азербайджана достигли договоренности по устранению проблем в связи с экспортом азербайджанской сельхозпродукции

    Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ Таможенные службы России и Азербайджана достигли договоренности по устранению проблем, возникших в связи с экспортом азербайджанской сельхозпродукции в Россию. 

    Об этом сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана (ГТК).

    Отметим, что в последнее время наблюдаются факты возврата или задержания на российской границе произведенной азербайджанскими фермерами сельхозпродукции.

    По информации ГТК, соответствующие органы соседней страны в качестве оправдания приводят причину отсутствия сертификата происхождения товаров азербайджанских фермеров.

    По итогам переговоров председателя ГТК Айдына Алиева и руководства Федеральной таможенной службы России достигнута договоренность в направлении урегулирования проблемы. В короткие сроки будет обеспечена беспрепятственная отправка производимой в Азербайджане сельхозпродукции в Россию.

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