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Россельхознадзор запретил вывоз в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан 654 т зерна

Россельхознадзор запретил вывоз в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан 654 т зерна С начала 2022 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) по причине выявления зараженности запретила вывоз в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан 17 партий зерна в объеме более 654 тонн.
АПК
26 сентября 2022 г. 12:21
Россельхознадзор запретил вывоз в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан 654 т зерна

С начала 2022 года Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ (Россельхознадзор) по причине выявления зараженности запретила вывоз в Казахстан, Кыргызстан и Азербайджан 17 партий зерна в объеме более 654 тонн.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

В сентябре в Управление Россельхознадзора по Оренбургской области поступили заявки от ИП Пуговкина Д.Ю. и ООО «УЮЗК» на выдачу фитосанитарных сертификатов на партии продовольственной пшеницы (общей массой 262,5 тонны) для отправки в Казахстан.

При осуществлении фитосанитарного контроля должностными лицами Управления от партий пшеницы отобраны пробы для исследований. В ходе проведения лабораторных исследований ФГБУ «Оренбургский референтный центр Россельхознадзора» выявлена зараженность в пшенице массой 262,5 тонны вредителем хлебных запасов – притворяшка вор.

Требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» зараженность вредителями в зерне не допускается. В связи с чем на вывоз партий пшеницы был введен запрет.

Отметим, что притворяшка вор (Ptinus fur) - жук семейства притворяшек, опасный вредитель продовольственных запасов, его жучки и личинки повреждают зерно, крупу, муку и другую продукцию растительного и животного происхождения. Распространен широко. Обитает в закрытых помещениях, ведет ночной образ жизни. Будучи потревожен, некоторое время остается неподвижным (отсюда и название).

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Версия на азербайджанском языке “Rosselxoznadzor” Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstana 654 tondan çox taxılın ixracına qadağa qoyub

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