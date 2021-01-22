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Россельхознадзор запретил ввоз томатов 5 азербайджанским производителям

Россельхознадзор запретил ввоз томатов 5 азербайджанским производителям В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России
АПК
22 января 2021 г. 10:53
Россельхознадзор запретил ввоз томатов 5 азербайджанским производителям

Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) азербайджанских томатов, поступивших на СВХ ООО Южный таможенный терминал «ВИАДУК» (Республика Дагестан), зафиксировал пять новых случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзор, моль Tuta absoluta (Povolny) обнаружена в продукции следующих пяти азербайджанских производителей:

- OOO «AQRO-FAVORIT»;

- ЗАО «Бина Агро»;

- ООО «AGROTERM»;

- ООО «Хызы Агропарк»;

- «Мамедов Вилаят Рустам».

Нотификации по всем фактам выявления Tuta absoluta (Povolny) были направлены в адрес Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Россельхознадзор направил компетентному ведомству Азербайджана обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов указанным производителям томатов.

Как отмечается в сообщении, Россельхознадзором в ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.

В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya yenidən Azərbaycanın 5 pomidor istehsalçısına ixrac qadağası qoyub

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