Россельхознадзор запретил ввоз томатов 5 азербайджанским производителям

Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) азербайджанских томатов, поступивших на СВХ ООО Южный таможенный терминал «ВИАДУК» (Республика Дагестан), зафиксировал пять новых случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)).
Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзор, моль Tuta absoluta (Povolny) обнаружена в продукции следующих пяти азербайджанских производителей:
- OOO «AQRO-FAVORIT»;
- ЗАО «Бина Агро»;
- ООО «AGROTERM»;
- ООО «Хызы Агропарк»;
- «Мамедов Вилаят Рустам».
Нотификации по всем фактам выявления Tuta absoluta (Povolny) были направлены в адрес Агентства пищевой безопасности Азербайджана.
Россельхознадзор направил компетентному ведомству Азербайджана обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов указанным производителям томатов.
Как отмечается в сообщении, Россельхознадзором в ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.
В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.