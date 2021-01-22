Россельхознадзор запретил ввоз томатов 5 азербайджанским производителям

В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России

Россельхознадзор при проведении карантинного фитосанитарного контроля (надзора) азербайджанских томатов, поступивших на СВХ ООО Южный таможенный терминал «ВИАДУК» (Республика Дагестан), зафиксировал пять новых случаев обнаружения карантинного для стран-членов ЕАЭС объекта – томатной моли (Tuta absoluta (Povolny)).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзор, моль Tuta absoluta (Povolny) обнаружена в продукции следующих пяти азербайджанских производителей:

- OOO «AQRO-FAVORIT»;

- ЗАО «Бина Агро»;

- ООО «AGROTERM»;

- ООО «Хызы Агропарк»;

- «Мамедов Вилаят Рустам».

Нотификации по всем фактам выявления Tuta absoluta (Povolny) были направлены в адрес Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Россельхознадзор направил компетентному ведомству Азербайджана обращение о необходимости незамедлительной организации расследования по каждому случаю поставки томатов, зараженных томатной молью, принятия мер по предотвращению нарушений международных и российских фитосанитарных требований при отправке подкарантинной продукции из Азербайджана в Россию и прекращения выдачи фитосанитарных сертификатов указанным производителям томатов.

Как отмечается в сообщении, Россельхознадзором в ближайшее время будут проведены переговоры с азербайджанской стороной.

В настоящий момент 33 азербайджанским предприятиям разрешен ввоз томатов на территорию России. Каждая партия поступающей продукции подвергается исследованиям на карантинные объекты в лабораториях российского ведомства.