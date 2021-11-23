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Россельхознадзор вернул 17,2 тонн свежих томатов в Азербайджан

Россельхознадзор вернул 17,2 тонн свежих томатов в Азербайджан Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов свежих весом 17,2 тонн прибывшей из Азербайджана, выявила карантинный для Российской Федерации
АПК
23 ноября 2021 г. 11:11
Россельхознадзор вернул 17,2 тонн свежих томатов в Азербайджан

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежих томатов весом 17,2 тонн, прибывшей из Азербайджана, выявила карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, наличие вируса подтвердило лабораторное заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Причем на территории Дагестана мозаика пепино выявлена впервые. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, а груз возвращен в Азербайджан.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanın ixrac etdiyi 17 ton pomidoru geri qaytarıb

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