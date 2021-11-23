Россельхознадзор вернул 17,2 тонн свежих томатов в Азербайджан

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии томатов свежих весом 17,2 тонн прибывшей из Азербайджана, выявила карантинный для Российской Федерации

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в ходе карантинного фитосанитарного контроля при досмотре партии свежих томатов весом 17,2 тонн, прибывшей из Азербайджана, выявила карантинный для Российской Федерации объект, отсутствующий на территории Евразийского экономического союза – вирус мозаики пепино (Pepino mosaic virus).

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, наличие вируса подтвердило лабораторное заключение Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР».

Причем на территории Дагестана мозаика пепино выявлена впервые. Владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ, а груз возвращен в Азербайджан.