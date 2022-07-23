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Россельхознадзор в июле проверил 8,4 тыс. тонн фруктов из Азербайджана

Россельхознадзор в июле проверил 8,4 тыс. тонн фруктов из Азербайджана С начала июля 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено более 450 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль свежих абрикосов, алычи, нектаринов, персиков, сливы и чере
АПК
23 июля 2022 г. 10:35
Россельхознадзор в июле проверил 8,4 тыс. тонн фруктов из Азербайджана

С начала июля 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено более 450 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль свежих абрикосов, алычи, нектаринов, персиков, сливы и черешни общим весом порядка 8,4 тыс. тонн, поставщиками которых являются азербайджанские производители.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») проведены лабораторные исследования, которые подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям.

После успешного прохождения процедуры карантинного фитосанитарного контроля продукция выпущена в свободную реализацию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya iyulda ixrac olunan 8,4 min ton meyvə yoxlanılıb

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