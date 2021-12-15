Россельхознадзор в этом году не допустил ввоз из Азербайджана и Ирана 154 партий продукции

Россельхознадзор в этом году не допустил ввоз из Азербайджана и Ирана 154 партий продукции

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора за 11 месяцев 2021 года проконтролирован ввоз 422 962 тонн свежих овощей и фруктов, прибывших на территорию Российской Федерации из Азербайджана и Ирана.

https://static.report.az/photo/f990ca68-4e01-3ea4-8b88-d828814610c7.jpg https://static.report.az/photo/f990ca68-4e01-3ea4-8b88-d828814610c7.jpg

Кавказским межрегиональным управлением Россельхознадзора за 11 месяцев 2021 года проконтролирован ввоз 422 962 тонн свежих овощей и фруктов, прибывших на территорию Российской Федерации из Азербайджана и Ирана. Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, за отчетный период, в зону ответственности управления по месту доставки на склад временного хранения «Виадук» и на железнодорожную станцию Дербент поступило 206 491 тонны овощей (томаты, картофель, перец, огурцы, салат, зелень, капуста и др.) и 261 476 тонны фруктов (хурма, яблоки, киви, апельсины, мандарины, гранаты, виноград, персики и др.). В ходе карантинного фитосанитарного контроля на территорию страны не было допущено 154 товарных партий растениеводческой продукции, зараженных карантинными вредными объектами. Под запретом оказались томаты, перец, салат, зелень, капуста, баклажаны, яблоки, персики, абрикос, нектарины, черешня. Основанием для задержания грузов стали лабораторные заключения Дагестанского филиала ФГБУ «ВНИИКР», которые подтвердили факты выявления 8 видов карантинных вредных объектов – западного (калифорнийского) цветочного трипса (Frankliniella occidentalis Perg.), южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta Povolny), восточной плодожорки (Grapholitha molesta), персиковай плодожорки (Carposina niponensis Wlsingham), повилики (Cuscuta spp), бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola (Winter) Honey), коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus), вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus), ­- в овощах и фруктах. За нарушение Федерального закона «О карантине растений» владельцы грузов привлечены к административной ответственности по ст. 10.2 КоАП РФ продукция возвращена в страны-экспортеры. Подпишитесь на наш Telegram канал