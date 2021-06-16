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Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с 10 предприятий из Азербайджана

Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с 10 предприятий из Азербайджана Всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию может 141 азербайджанское предприятие
АПК
16 июня 2021 г. 16:01
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов еще с 10 предприятий из Азербайджана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) с 16 июня 2021 года разрешает ввоз в Россию томатов с 10 азербайджанских предприятий.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора.

Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

Томаты разрешено ввозить следующим предпринимателям:

- Рзаев Салааддин Гадир оглы (Шамкирский район);

- Газиев Кахраман Амир оглы (Бинагадинский район);

- Ахмедов Эльман Алиш (город Шеки);

- Касымов Годжа Неби (Шамкирский район);

- Алиева Махира Анвар (Шемкирский район);

- ООО "Бяракат-2020" (Абшеронский район);

- ООО " Az tomato" (Насиминский район);

- Байрамов Сеймур Аладдин оглы (Низаминский район);

- FRUITLAND MMC (район Сураханы);

- Мамедов Бахруз Дашдемир (Шемкирский район).

Таким образом, всего в настоящий момент осуществлять поставки томатов в Россию может 141 азербайджанское предприятие.

Напомним, что с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 10 sahibkarlıq subyekti Rusiyaya pomidor ixrac edə bilər

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