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Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 7 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 7 предприятий Азербайджана Решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекци
АПК
12 апреля 2021 г. 17:42
Россельхознадзор разрешил поставки томатов с 7 предприятий Азербайджана

Россельхознадзор с 13 апреля разрешает ввоз в Россию томатов с 7 азербайджанских предприятий.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана.

"Томаты разрешено ввозить следующим компаниям - Салманзаде Эльхан Вагиф оглы (Бардинский район, село Ениташкент), Гасанов Мусбат Музаффар (Шамкирский район, село Гапанлы), OOO «Botanik-2016» (Абшеронский район, поселок Новханы), OOO «Green world» (Баку), Гурбанов Видади Анвар (Шемкирский район), OOO «Alyan Agro» (Барда) и ООО «Абшерон сельское хозяйство» (Баку).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 7 sahibkarına Rusiyaya pomidor ixracına icazə verildi

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