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Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще с ряда предприятий Азербайджана

Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще с ряда предприятий Азербайджана Теперь поставлять томаты в РФ может 131 азербайджанское предприятие
АПК
25 мая 2021 г. 09:15
Россельхознадзор разрешил поставки томатов еще с ряда предприятий Азербайджана

С сегодняшнего дня Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) разрешает поставки томатов еще с пяти предприятий Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, данное разрешение коснулось следующих производителей - Мирзазаде Эльчина Яшар оглы, ОАО "СТС Holdinq", ООО "Local garden", Гулиева Эльмана Юсуф оглы и Бабаева Гюльмамеда Гамдулла оглы.

"Это решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов, отобранных к ходе совместных видеоинспекций. Ввоз продукции будет осуществляться под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана", - отмечается в сообщении.

Таким образом, теперь поставлять томаты в РФ может 131 азербайджанское предприятие.

Отметим, что с 10 декабря 2020 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана в связи с принявшими систематический характер обнаружениями карантинных для Евразийского экономического союза объектов – южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck)) – в плодоовощной продукции (томаты, яблоки).

По результатам дальнейших переговоров, введения регионализации и проведения видеоинспекций поставщиков запрет постепенно снимается.

На минувшей неделе по итогам российско-азербайджанских переговоров на уровне глав правительств Россия и Азербайджан подписали протокол о переходе к интеграции информационных систем в области карантина растений. Документ, в частности, предполагает интеграцию информационных систем ФГИС "Аргус-Фито" (Россельхознадзор) и AQTS (Агентство пищевой безопасности Азербайджана) и направлен на обеспечение прослеживаемости продукции, перемещаемой между странами.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Azərbaycanın bir sıra müəssisələrindən pomidor idxalına icazə verib

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