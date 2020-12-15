Россельхознадзор разрешает ввоз помидоров с одного предприятия Азербайджана

Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию помидоров с одного из предприятий Азербайджана.

Россельхознадзор с 16 декабря разрешает ввоз в Россию помидоров с одного из предприятий Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении ведомства.

"По результатам анализа предоставленных сведений Россельхознадзор считает возможным под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджанской Республики разрешить с 16 декабря 2020 года ввоз томатов из Азербайджанской Республики на территорию Российской Федерации с предприятия ООО "Агротерм", расположенного в Хызинском районе", - отмечается в сообщении.

В настоящее время на стадии рассмотрения находится вопрос о разрешении ввоза продукции еще двум тепличным хозяйствам Азербайджана. Работа с компетентным ведомством республики в этом направлении продолжается, добавили в Россельхознадзоре.