Россельхознадзор расширил список поставщиков яблок из Азербайджана

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по результатам анализа проведенного фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с 30 сентября разрешила ввоз в Россию

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по результатам анализа проведенного фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с 30 сентября разрешила ввоз в Россию яблок еще с 5 азербайджанских предприятий.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, яблоки разрешено ввозить следующим компаниям:

- ОАО "СTC HOLDİNQ" (Бинагадинский район);

- ООО "ЕА-FRUİTS" (Губинский район);

- ООО "AY AGRO" (Хатаинский район);

- Арабов Салех Джафар оглы (Губинский район);

- Шаулова Людмила Исаевна (Губинский район).

Таким образом, в настоящее время поставки яблок в Россию могут осуществлять всего 70 азербайджанских предприятий.