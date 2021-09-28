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Россельхознадзор расширил список поставщиков яблок из Азербайджана

Россельхознадзор расширил список поставщиков яблок из Азербайджана Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по результатам анализа проведенного фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с 30 сентября разрешила ввоз в Россию
АПК
28 сентября 2021 г. 17:48
Россельхознадзор расширил список поставщиков яблок из Азербайджана

Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по результатам анализа проведенного фитосанитарного мониторинга, а также под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана с 30 сентября разрешила ввоз в Россию яблок еще с 5 азербайджанских предприятий.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Россельхознадзора, яблоки разрешено ввозить следующим компаниям:

- ОАО "СTC HOLDİNQ" (Бинагадинский район);

- ООО "ЕА-FRUİTS" (Губинский район);

- ООО "AY AGRO" (Хатаинский район);

- Арабов Салех Джафар оглы (Губинский район);

- Шаулова Людмила Исаевна (Губинский район).

Таким образом, в настоящее время поставки яблок в Россию могут осуществлять всего 70 азербайджанских предприятий.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın daha 5 müəssisəsinə Rusiyaya alma ixrac etməyə icazə verilib

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