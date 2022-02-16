Россельхознадзор проконтролировал ввоз из Азербайджана и Ирана более 22 тыс. тонн овощей и фруктов

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в феврале 2022 года проконтролировало ввоз из Азербайджана и Ирана более 22 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, из которых часть иранской продукции в 104 тонны была возвращена обратно.

Кавказское межрегиональное управление Россельхознадзора в феврале 2022 года проконтролировало ввоз из Азербайджана и Ирана более 22 тыс. тонн свежих овощей и фруктов, из которых часть иранской продукции в 104 тонны была возвращена обратно.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Федеральной службы России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), это овощи более 12 тыс. тонн (томаты, картофель, огурцы, салат, зелень, капуста и т.д.) и более 10 тыс. тонн. фруктов (хурма, яблоки, киви, апельсины, мандарины, гранаты, и т. д.). Они поступили в зону ответственности управления по месту доставки на склад временного хранения «Виадук» и ж/д ст. Дербент.

Госинспекторами Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора не допущено к ввозу на территорию Российской Федерации 7 товарных партий из Ирана растениеводческой продукции зараженных карантинными вредными объектами. Основанием стало заключение Дагестанского филиала "ВНИИКР", который подтвердил факт выявления карантинного вредного объекта - западного (калифорнийского) цветочного трипа.

В числе запретной продукции оказалось 3 партии с подкарантинной продукцией салат в количестве – 34 тонн, 3 партии капусты пекинской – более 50,5 тонн и 1 партия петрушка свежая – 19 тонн. Общий объем продукции, не попавшей на российский рынок, составил более 104 тонн.

Таким образом, на основании ФЗ №206 "О карантине растений" владельцы грузов привлечены к административной ответственности, а подкарантинную продукцию было принято решение вернуть в страны экспортеров.