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Россельхознадзор подтвердил соответствие гранат из Азербайджана фитосанитарным требованиям

Россельхознадзор подтвердил соответствие гранат из Азербайджана фитосанитарным требованиям С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено более 200 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль порядка 4 тыс. тонн свежих гранатов, поставщиками которых являют
АПК
15 декабря 2022 г. 13:49
Россельхознадзор подтвердил соответствие гранат из Азербайджана фитосанитарным требованиям

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено более 200 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль порядка 4 тыс. тонн свежих гранатов, поставщиками которых являются азербайджанские производители.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

Специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») в отношении всей подкарантинной продукции проведены лабораторные исследования, которые подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям.

После успешного прохождения процедуры контроля подкарантинная продукция выпущена в свободную реализацию.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Moskva və Tula vilayətlərinə 4 min ton nar ixrac edilib

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