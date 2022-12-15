Россельхознадзор подтвердил соответствие гранат из Азербайджана фитосанитарным требованиям

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено более 200 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль порядка 4 тыс. тонн свежих гранатов, поставщиками которых являют

С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям досмотрено более 200 автотранспортных средств и проведен карантинный фитосанитарный контроль порядка 4 тыс. тонн свежих гранатов, поставщиками которых являются азербайджанские производители.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

Специалистами подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР») в отношении всей подкарантинной продукции проведены лабораторные исследования, которые подтвердили соответствие данной продукции карантинным фитосанитарным требованиям.

После успешного прохождения процедуры контроля подкарантинная продукция выпущена в свободную реализацию.