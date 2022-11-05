Reuters: РФ призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна

В ходе переговоров по вопросу "зерновой сделки" Россия просит западные страны снять санкции с Россельхозбанка для упрощения процесса экспорта своего зерна.

В ходе переговоров по вопросу "зерновой сделки" Россия просит западные страны снять санкции с Россельхозбанка для упрощения процесса экспорта своего зерна.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"Россия просила западные страны разрешить государственному кредитору, Россельхозбанку, восстановить отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции", - сообщили источники. Это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.

Источник агентства в ООН пояснил, что данная инициатива обсуждается с Европейским союзом и другими сторонами.

В конце прошлой недели из-за атаки на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в зерновой сделке, однако после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению.

После возобновления работы "зернового коридора" 6 сухогрузов с агропродукцией покинули украинские порты.