Reuters: РФ призвала Запад снять санкции с Россельхозбанка для экспорта зерна

В ходе переговоров по вопросу "зерновой сделки" Россия просит западные страны снять санкции с Россельхозбанка для упрощения процесса экспорта своего зерна.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
"Россия просила западные страны разрешить государственному кредитору, Россельхозбанку, восстановить отношения с банками-корреспондентами, несмотря на санкции", - сообщили источники. Это позволит кредитной организации обрабатывать платежи за российское зерно и другие продовольственные товары.
Источник агентства в ООН пояснил, что данная инициатива обсуждается с Европейским союзом и другими сторонами.
В конце прошлой недели из-за атаки на российские корабли в Севастополе Москва приостановила участие в зерновой сделке, однако после переговоров с Турцией и получения от Украины письменных гарантий вернулась к соглашению.
После возобновления работы "зернового коридора" 6 сухогрузов с агропродукцией покинули украинские порты.