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Рекомендации ВБ по переходу к более устойчивому продовольственному будущему

Рекомендации ВБ по переходу к более устойчивому продовольственному будущему Ускорение перехода к цифровым технологиям обеспечит устойчивое развитие продовольственной системы
АПК
10 августа 2020 г. 10:23
Рекомендации ВБ по переходу к более устойчивому продовольственному будущему

Ускорение перехода к цифровым технологиям обеспечит устойчивое развитие продовольственной системы.

Как передает Report, об этом говорится в материалах Всемирного банка (ВБ).

Переход к цифровым технологиям и его дальнейшее развитие может способствовать использованию альтернативных источников энергии, инновации и повседневные потребности 7,7 млрд фермеров, бизнесменов и потребителей, составляющих мировую продовольственную систему.

По данным Коалиции по продовольствию и землепользованию, эффект от внешних факторов в сельском хозяйстве превышает рыночную стоимость в 10 трлн долларов США.

На сегодняшний день быстрое развитие и внедрение цифровых технологий и сетей поможет ускорить трансформацию продовольственной системы путем преодоления давних рыночных и политических неудач. Цифровые инновации способствуют повышению эффективности во многих точках цепочки создания стоимости продуктов питания.

В докладе говорится о трех рекомендациях странам, которые направлены на ускорение перехода к более устойчивому продовольственному будущему. К ним относятся:

- Государственная политика должна быть направлена на де-центрирование рынков и цепочек поставок. Контраст между избытком продовольствия на фермах и дефицитом продовольствия на розничных рынках во время карантинных мер, связанных с COVID-19, высветил высокие транзакционные издержки и информационную асимметрию.

Высококонцентрированные и сегментированные рынки и цепочки поставок обеспечивают огромный прирост эффективности, но затрудняют и удорожают поиск продавцами и покупателями друг друга и заключение сделок.

- Цифровые платформы могут помочь де-сконцентрировать и увеличить количество рынков вверх и вниз по пищевой системе, что приведет к лучшим результатам на любом конце цепочки поставок.

Возросший поток информации о каждом процессе и клиенте в агропродовольственной цепочке создания стоимости, подкрепленный цифровой верификацией, облегчит сертификацию надежности экономического агента и укрепит доверие к сделкам.

Децентрализованное отслеживание продуктов питания по всей цепочке поставок создает возможности для более безопасного и устойчивого производства продовольствия.

Роль государственной политики заключается в предотвращении накопления рыночной власти цифровыми платформами. Экономия за счет масштаба, затраты на коммутацию и сетевые эффекты способствуют повышению концентрации на рынках цифровых платформ

- Распространение открытых данных.

Распространение открытых данных по всей сложной продовольственной системе также имеет важное значение для устранения информационной асимметрии, стимулирования инноваций и повышения эффективности государственных расходов.

 

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