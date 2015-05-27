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    Регионы Азербайджана будут специализироваться на производстве сельхозпродукции

    На этой основе определится выдача субсидий

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ В регионах Азербайджана проводится процесс специализации по производству сельскохозяйственной продукции. В настоящее время ученые данной сферы изучают, в какой зоне какие продукты лучше выращивать. Об этом Report сообщил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов

    Министр отметил, что поддержку Азербайджану в этой сфере окажет продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

    "После завершения процесса мы окажем поддержку развитию определенной сферы путем увеличения субсидий, дифференциации. В настоящее время проводится мониторинг в области специализации", - заявил Г.Асадов.

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