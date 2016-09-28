Разрабатывается план по спасению Deutsche Bank

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Евросоюз, Европейский ЦБ и правительство Германии готовят план спасения для Deutsche Bank.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом пишет германское еженедельное издание Die Zeit.

Напомним, что минюст США выдвинул иск на 14 млрд. долларов, подозревая финансовое учреждение в нарушениях при торговле ценными бумагами. В Вашингтоне считают, что Deutsche Bank, как и ряд других крупных банков, во время мирового финансового кризиса занижал оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, тесно связанным с правительством США. Bank of America в августе 2014 года согласился выплатить 17 млрд. долларов за указанные нарушения, а в ноябре 2013 года банк JP Morgan Chase обязался выплатить 13 млрд. долларов.

После публикации статьи процесс падения стоимости акций Deutsche Bank на Франкфуртской фондовой бирже прекратился, акции подорожали на 2,2% и составили 10,78 евро.