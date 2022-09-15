Расширится география экспорта азербайджанской хурмы

Общественное объединение "Ассоциация производителей и экспортеров хурмы Азербайджана" проводит работу по расширению географии экспорта хурмы.

Общественное объединение "Ассоциация производителей и экспортеров хурмы Азербайджана" проводит работу по расширению географии экспорта хурмы.

Об этом Report сообщил председатель структуры Гадир Юсифов.

"Наш традиционный рынок – Россия, однако мы ведем переговоры и с другими странами. Например, у нас идут регулярные переговоры с арабскими и азиатскими странами. В том числе, мы стремимся поставлять продукцию на сеть рынков Джидды в Саудовской Аравии, в Туркменистан, в северную часть Казахстана, на российский Урал", - отметил он.

В прошлом году Азербайджан экспортировал 174 тысячи тонн хурмы на сумму около 126 миллионов долларов США. По словам Г.Юсифова, в этом году они будут стремиться как минимум к такому же объему экспорта, как и в прошлом году, но не исключено, что из-за российско-украинской войны произойдет сокращение экспорта: "В настоящее время за границу экспортируется очень маленькое количество хурмы. Массовый экспорт начнется с 20 октября. Грузы перевозятся вагонами и грузовиками. В прошлом году на границе Азербайджана с Россией были большие пробки, тысячи автомобилей застряли на дороге. С марта этого года по сегодняшний день таких случаев в экспорте сельскохозяйственной продукции не возникало. Но война означает потерю украинского рынка в 30-40 тысяч тонн. У нас был прямой экспорт в эту страну. Кроме того, азербайджанскую хурму приобретали в российском Ростове и разными путями ввозили в Украину".

Председатель рекомендовал использовать пластиковые и картонные коробки вместо деревянных для упаковки продуктов: "Это важно для предотвращения вырубки деревьев, и большинство торговых сетей хотят, чтобы продукты отправлялись в пластиковых и картонных коробках. Кроме того, эти коробки обходятся дешевле по сравнению с деревянными".

Г.Юсифов также перечислил основные проблемы, препятствующие производству хурмы в Азербайджане: "Есть проблемы с орошением и удобрениями. В регионах имеется дефицит воды. А удобрения подорожали более чем в 2 раза. Хотя у нас есть местные карбамидные удобрения, он их недостаточно. Для выращивания хурмы также необходимы фосфор, калий и другие подкормки, препараты для борьбы с вредителями, которые поступают из Турции, Испании и других стран. Цены на них фантастические".