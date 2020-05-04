Расширены полномочия Агентства аграрного кредитования и развития

Агентство аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана (AKİA) Азербайджана отныне уполномочено проводить мониторинг с целью обеспечения эффективной деятельности механизма выделяемых для аграрной сферы субсидий, проведения оценок воздействия на производство сельскохозяйственной продукции оказываемых услуг, связанных с субсидиями.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство, согласно указу главы государства от 1 мая 2020 года, это полномочие было возложено на структуру, осуществляющую выдачу субсидий в связи с производством сельскохозяйственной продукции, а также организацию и координацию деятельности в этой области.

"Новые полномочия позволят нам изучить краткосрочное и долгосрочное влияние субсидий на аграрную сферу, провести усовершенствования в направлении повышения их эффективности", - подчеркнул председатель AKİA Мирза Алиев.