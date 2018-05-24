Пять банков и 3 НКО Азербайджана подписали протокол о намерениях с Минсельхозом

Баку. 24 мая. ОТЧЕТ / Министерство сельского хозяйства провело очередное мероприятие по упрощению доступа аграрного сектора к финансовым ресурсам.

Как сообщает Report, в Баку состоялась церемония подписания протокола о намерениях с рядом банков и небанковских кредитных организаций в целях обеспечения прозрачности выдачи льготных кредитов фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции.

Протоколы подписала Государственная служба по управлению сельскохозяйственными проектами и кредитами при министерстве сельского хозяйства с 5 банками - Международный банк Азербайджана, PASHA Bank, Kapital Bank, Turan Bank, Rabitabank, а также 3 НКО - "Аграркердит", Finoko и Finans İnvest.

Глава Государственной службы Мирза Алиев отметил, что деятельность структуры направлена также на привлечение внешних инвестиций в сельское хозяйство.

"У нас есть три основных принципа: 1 - быть ближе к фермерам, обеспечить их доступ к кредитам, 2 - прозрачность, 3 - внедрение инноваций. В настоящее время мы работаем над новыми подходами с различными государственными и международными организациями", - добавил он.