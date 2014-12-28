Пушков: Обама не смог ни изолировать Россию, ни добиться лидерства США

У президента США Барака Обамы не получилось изолировать Россию, равно как и не преуспел глава американского государства и в других вопросах внешней и внутренней политики, считает председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков. Об этом он заявил в своем микроблоге в Twitter.

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/

Накануне Барак Обама заявил о том, что Америка сегодня меньше разделена по расовому признаку, чем шесть лет назад, в 2008 году. Эти слова прозвучали на фоне массовых протестов против насилия на расовой почве со стороны полиции после того, как суды отказались от обвинений полицейских в убийствах Майкла Брауна в Фергюсоне (штат Миссури) и Эрика Гарнера в Стейтен-Айленде (штат Нью-Йорк).

Заявления об изоляции России и исключительной роли США на международной арене не раз звучали из уст американского президента, в частности во время его речи в военной академии в Вест-Поинте и на саммите G20 в австралийском Брисбене, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".