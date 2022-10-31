Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 5% из-за выхода РФ из зерновой сделки

Цены на пшеницу на торговой бирже в Чикаго выросли почти на 5% после решения России приостановить участие в зерновой сделке.

Цены на пшеницу на торговой бирже в Чикаго выросли почти на 5% после решения России приостановить участие в зерновой сделке.

Как передает Report, стоимость фьючерса на декабрь на пшеницу составила 8,76 долларов за бушель, увеличившись на 4,71% с открытия торгов.

29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке, объяснив это атакой в Севастополе на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности "зернового коридора". По версии Минобороны РФ, один из беспилотников могли запустить с гражданского судна, "зафрахтованного Киевом или покровителями из Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

30 октября движение по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки не осуществлялось, однако шесть судов вышли из портов Украины. ООН, Турция и Украина согласовали график движения судов, которые сейчас перевозят 186,4 тыс. тонн зерна и другого продовольствия.