О нас

Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 5% из-за выхода РФ из зерновой сделки

Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 5% из-за выхода РФ из зерновой сделки Цены на пшеницу на торговой бирже в Чикаго выросли почти на 5% после решения России приостановить участие в зерновой сделке.
АПК
31 октября 2022 г. 12:16
Пшеница на Чикагской бирже подорожала на 5% из-за выхода РФ из зерновой сделки

Цены на пшеницу на торговой бирже в Чикаго выросли почти на 5% после решения России приостановить участие в зерновой сделке.

Как передает Report, стоимость фьючерса на декабрь на пшеницу составила 8,76 долларов за бушель, увеличившись на 4,71% с открытия торгов.

29 октября Россия приостановила участие в зерновой сделке, объяснив это атакой в Севастополе на суда, которые участвовали в обеспечении безопасности "зернового коридора". По версии Минобороны РФ, один из беспилотников могли запустить с гражданского судна, "зафрахтованного Киевом или покровителями из Запада для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины".

30 октября движение по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки не осуществлялось, однако шесть судов вышли из портов Украины. ООН, Турция и Украина согласовали график движения судов, которые сейчас перевозят 186,4 тыс. тонн зерна и другого продовольствия.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Wheat climbs 5% after Russia suspends Black Sea pact

Самое важное

Состоялась презентация короткометражного документального фильма Божья коровка
ФотоСостоялась презентация короткометражного документального фильма "Божья коровка"
29 октября 2022 г. 14:53
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
Марков: Путин призывает Ереван договариваться, пока есть возможность
29 октября 2022 г. 12:03
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
Спикер: Права армянского населения Карабаха будут обеспечены в соответствии с Конституцией Азербайджана
28 октября 2022 г. 21:26
Сахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
ФотоСахиба Гафарова ответила на обвинения Алена Симоняна
28 октября 2022 г. 21:14
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
Минздрав: Гражданам из группы риска рекомендуется пройти полную вакцинацию
27 октября 2022 г. 18:37
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
Генпрокуратура распространила заявление в связи с годовщиной ракетных атак армян на Барду
27 октября 2022 г. 11:14
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
Пашинян настроен на подписание мирного договора с Азербайджаном до конца года
26 октября 2022 г. 17:36
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
Президент Азербайджана поздравил нового премьер-министра Великобритании
26 октября 2022 г. 16:49
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
Азербайджан и Турция достигли соглашения о закупке боевого робота BARKAN
25 октября 2022 г. 18:51
Офицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
ФотоОфицеры ВС Азербайджана: В составе армянских вооруженных формирований были наемники
25 октября 2022 г. 14:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi