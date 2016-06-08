​Проверка азербайджанских товаров на российской таможне создает серьезные проблемы - ФОТО

Хачмаз. 8 июня. REPORT.AZ/ Часть экспортируемой из Азербайджана в Россию сельскохозяйственной продукции была возвращена после проверок соответствующих структур соседней страны. В качестве причины приводятся подозрения на происхождение продукции.

Об этом корреспонденту северного бюро Report заявил предприниматель Нурлан Мамедов, занимающийся экспортом сельхозпродукции в Россию.

По его словам, данный вопрос вызвал массовый протест предпринимателей: "В экспорте сельхозпродукции в Россию возникли некоторые проблемы. Нашу продукцию либо возвращают, либо образцы отправляются в лаборатории, что становится причиной несвоевременной доставки товара по месту назначения. Доставка товаров адресату иногда запаздывает на 10 дней, в результате чего он портится".

Как заявил предприниматель Алияр Гусейнов, отправленные им в Россию 4 вагона сельхозпродукции возвращены и тем самым ему нанесен ущерб в крупных размерах: "Мы хотим помощи от соответствующих структур Азербайджана. Отправляемый нами товар портится, либо же он подвергается продолжительной проверке вне зависимости от того, является ли он турецкого или азербайджанского производства. Во время проверок вагоны в течение нескольких дней задерживаются в Таможенном управлении России и по этой причине товар теряет качество".

Как заявил корреспонденту северного бюро Report замначальника Хачмазского таможенного управления Зал Залов, массовое возвращение товаров вызвало недовольство предпринимателей, занимающихся экспортом в Россию фруктов и овощей: "В соответствии с требованием законодательства, после проверок Таможенное управление организовывает экспорт товаров в Российскую Федерацию. До последнего времени данный процесс протекал нормально. Однако, несколько дней назад, по решению таможенного комитета России, часть экспортируемой из Азербайджана сельхозпродукции была возвращена. После проверки российской стороной возвращенного товара, появились предположения, что товар якобы турецкого происхождения и его импорт в страну не разрешили".

Зал Залов сказал о начале переговоров с российской стороной для решения вопроса: "Руководством Таможенного комитета Азербайджана и Хачмазского таможенного управления приняты некоторые шаги для решения проблем экспорта сельхозпродукции в Российскую Федерацию. На данный момент с российской стороной ведутся переговоры, отправлены письма".

Как сообщили Report в пресс-службе Государственного таможенного комитета Азербайджана, участились случаи возвращения по различным причинам отправленной фермерами и предпринимателями в Россию сельхозпродукции: "В последний раз возвращена крупная партия экспортированных в Россию помидоров. По этой причине часть продукции испортилась. Чтобы оправдать свои действия, соответствующие органы соседней страны заявили фермерам, что в документах на товар неверно указали страну-производителя".

В пресс-службе комитета отметили, что вопрос о неправильности сертификата страны-производителя на экспортируемый в Россию товар не соответствует действительности: "Разрешение на экспорт из Азербайджана в Россию сельхозпродукции и других товаров предоставляется после выдачи всех соответствующих документов. Поэтому, приводимые аргументы о якобы неправильности сертификата о происхождении возвращенных помидоров, то есть о том, что товар не азербайджанского производства, не соответствует действительности".

В сообщении пресс-службы комитета говорится, что для решения проблемы Государственным таможенным комитетом в соответствующие структуры Российской Федерации направлено официальное обращение и в этом направлении ведется интенсивная работа.