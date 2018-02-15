Промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 1,5%

© Report

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В январе этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 3,9 млрд манатов, что на 1,5% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе вырос на 8,7%, в нефтяном секторе сохранился на прежнем уровне.

Согласно статданным, 75,9% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 19,1% - перерабатывающем секторе, 4,5% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,5% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 0,2%, товарного газа – на 5,9%.

В перерабатывающей отрасли производство табачных изделий выросло в 2,8 раза, изделий текстильной промышленности - на 73,9%, кожи и изделий из кожи, обуви – в 3,2 раза, фармацевтической продукции – в 3,1 раза, строительных материалов – на 22,2%. Помимо этого, производство продовольственных товаров сократилось на 1,0%, напитков –24,8%, одежды – 52,3%, компьютеров и электронных товаров – 23,2%, электрического оборудования – 22,3%, машин и оборудования – 29%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается спад на 0,2%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 5,2%.