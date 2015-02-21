Прокуратура Анкары начала проверку по угрозам семье главы государства

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Прокуратура Анкары начала проверку в связи с заявлениями президента Турции Тайипа Эрдогана об угрозах в адрес членов его семьи, говорится в письменном заявлении прокуратуры, Report со ссылкой на Би-би-си.

"В связи с публичными заявлениями президента Тайипа Эрдогана об угрозах, поступающих в адрес его лично и его семьи, а также публикациями в СМИ на эту тему прокуратура Анкары начала проверку", — говорится в заявлении ведомства.

Ранее Эрдоган в своих публичных выступлениях заявлял о том, что ему и его семье угрожают. Ряд турецких СМИ опубликовал информацию со ссылкой на данные разведки о подготовке покушения на дочь Эрдогана Сумеййе накануне парламентских выборов 7 июня с целью срыва предвыборной кампании правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Одним из организаторов покушения был назван депутат турецкого парламента от оппозиционной Народно-демократической партии Умут Оран.

Сам депутат категорически отверг эти обвинения и пообещал бороться за свое честное имя, назвав эти публикации грязными предвыборными технологиями.