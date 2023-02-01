Производство в сельском хозяйстве Азербайджана будет ежегодно расти

В 2022-2026 годах сельское хозяйство Азербайджана будет расти в среднем на 4% в год.

В период с 2022 по 2026 годах объемы производства в сельском хозяйстве Азербайджана будут расти в среднем на 4% в год.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана Орхан Мамедов во время выступления на II форуме по агробизнесу в Баку.

"В Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы предусмотрен рост производительности труда с применением современных технологий в аграрном секторе, промышленности и сферах услуг, а также создание новых рабочих мест", - сказал он.