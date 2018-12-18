Производство сельхозпродукции в Азербайджане увеличилось

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре 2018 года в Азербайджане увеличилось производство сельхозпродукции.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, в годовом сравнении производство животноводческой продукции увеличилось на 2,7%, продукции растениеводства - на 6,6%.

По состоянию на 1 декабря 2018 года, с полей собрано 1 446,6 тыс. тонн овощей (+5,6%), 889,4 тыс. тонн картофеля (уровень 2017 года), 401,6 тыс. тонн (-8,2%) бахчевых, 998,4 тыс. тонн фруктов и ягод (+8,1%), 154,8 тыс. тонн винограда (+6,2%), 868,6 тыс. тонн листьев зеленого чая (+12,5%), 284,5 тыс. тонн сахарной свеклы (-30,3%), 220,4 тыс. тонн хлопка (+13,3%), 24,2 тыс. тонн подсолнечника (-19,3 %), 5,7 тыс. тонн табака (+13,3%).