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Производство меда в Азербайджане достигло минимального уровня за последние 27 лет

Производство меда в Азербайджане достигло минимального уровня за последние 27 лет С начала года в Азербайджане было произведено 3500 тонн меда, что является самым низким показателем с 1996 года.
АПК
11 октября 2023 г. 17:36
Производство меда в Азербайджане достигло минимального уровня за последние 27 лет

С начала года в Азербайджане было произведено 3500 тонн меда, что является самым низким показателем с 1996 года.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциация пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасретов.

По его словам, производство меда в стране с начала года сократилось в 2 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Б.Хасретов рассказал, что связано в основном с большим количеством дождливых дней в этом году: "Случаев массовых заболеваний среди пчел зафиксировано не было. Если в прошлом году в стране насчитывалось 620 тыс. пчелиных семей, то в этом году их было на 30 тыс. больше. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы сохранить пчел на будущий год".

По словам председателя, в 2023 году на пастбища на освобожденных от оккупации территориях перевезли около 125 тыс. пчелиных семей.

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Версия на английском языке Honey production in Azerbaijan hits record low in last 27 years
Версия на азербайджанском языке Assosiasiya: "Azərbaycanda bal istehsalı son 27 ildə ən aşağı həddə düşüb"

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