Производство меда в Азербайджане достигло минимального уровня за последние 27 лет

С начала года в Азербайджане было произведено 3500 тонн меда, что является самым низким показателем с 1996 года.

С начала года в Азербайджане было произведено 3500 тонн меда, что является самым низким показателем с 1996 года.

Об этом Report сообщил председатель правления Ассоциация пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасретов.

По его словам, производство меда в стране с начала года сократилось в 2 раза по сравнению с прошлогодними показателями.

Б.Хасретов рассказал, что связано в основном с большим количеством дождливых дней в этом году: "Случаев массовых заболеваний среди пчел зафиксировано не было. Если в прошлом году в стране насчитывалось 620 тыс. пчелиных семей, то в этом году их было на 30 тыс. больше. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы сохранить пчел на будущий год".

По словам председателя, в 2023 году на пастбища на освобожденных от оккупации территориях перевезли около 125 тыс. пчелиных семей.