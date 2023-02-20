Производство аграрной продукции в Азербайджане выросло более чем на 3%

В январе 2023 года в стране было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 456,2 миллиона манатов.

В январе 2023 года в стране было произведено сельскохозяйственной продукции на сумму 456,2 миллиона манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, это на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Стоимость продукции растениеводства, произведенной в этом месяце, составила 23,1 млн манатов, что на 2% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Стоимость продукции животноводства увеличилась на 3,4% и составила 433,1 млн манатов.

В январе 2023 года произведено 45,6 тыс. тонн мяса в живом весе, 160,7 тыс. тонн молока, 182,1 млн яиц и 20,5 тыс. тонн овощей. По сравнению с январем 2022 года производство мяса выросло на 2,8 %, молока - на 1 %, яиц - на 16 %, овощей - на 1,5%.