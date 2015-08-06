Производственная продуктивность Азербайджана в сфере сельского хозяйства побила 100-летний рекорд

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ "Производственная продуктивность Азербайджана в сфере сельского хозяйства в 2015 году побила рекорд, державшийся 100 лет".

Как сообщает Report, об этом журналистам сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов.

По его словам, в 2015 году было собрано 30,5 тонн зерна и около 30 тонн пшеницы с 1 га земли: "В аналогичный период 2014 года показатель пшеницы составлял чуть более 22 тонн. Согласно архивным данным, таких показателей не было зафиксировано с 1913 года. Рекордные показатели были отмечены также и в области выращивания фруктов и овощей".

Как заявил министр, в целом, наблюдается динамика роста в производительности сельхозпродукции.