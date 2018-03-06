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    Производители сахарной свеклы в Азербайджане получат льготные кредиты под 3% годовых

    НФПП подпишет протокол о намерениях с Азербайджанским сахарным производственным объединением и Азербайджанским промышленным банком© Report/ Elchin Murad

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ Производители сахарной свеклы в Азербайджане получат льготные кредиты в общей сложности на 7 млн манатов под 3% годовых.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам исполнительный директор Национального фонда помощи предпринимательству (НФПП) при министерстве экономики Ширзад Абдуллаев.

    По его словам, с этой целью 15 марта фонд подпишет протокол о намерениях с "Азербайджанским сахарным производственным объединением" и "Азербайджанским промышленным банком", который будет выступать в качестве уполномоченного банка.

    "1 400 мелких фермеров, выращивающих сахарную свеклу на территории в 7 тыс. га, смогут использовать предоставленные государством льготные кредиты под 3%", - сказал Абдуллаев.

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