Производители мяса птицы: Сети магазинов финансируют телевизионную рекламу за наш счет

Сети магазинов страны финансируют телевизионную рекламу за счет производителей мяса птицы и яиц.

Сети магазинов страны финансируют телевизионную рекламу за счет производителей мяса птицы и яиц.

Как сообщает Report, об этом сказал член правления Азербайджанской ассоциации производителей и экспортеров птицы и яиц (APEPEA) Вагиф Гусейнов на встрече с членами ассоциации в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.

По его словам, торговые сети под разными предлогами требуют от производителей платежи, не предусмотренные контрактом: "Если открылся новый магазин, они просят дополнительных денег или скидку на продукцию. Торговые сети даже финансируют телевизионную рекламу за наш счет: нам говорят ваша реклама транслировалась по телевидению, вы должны профинансировать одну неделю рекламной кампании. Или же нам предлагают платить зарплату одному из сотрудников магазина, чтобы он занимался продвижением нашей продукции. Все это происходит из-за монопольного положения сетевых магазинов на рынке. Действительно, такое может случиться и в других странах мира, но там это происходит недолго, государство просто пресекает монополистические тенденции".

Глава ассоциации Мурват Гасанли добавил, что сети магазинов месяцами задерживают платежи за продукцию, закупленную у производителей птицы и яиц.

По словам M.Гасанли, производители птицы и яиц не такие крупные предприниматели, которые могут месяцами ждать оплату за свой товар, это пагубно сказывается на их деятельности: "Не получив вовремя деньги за проданный товар производители мяса птицы и яиц не могут запастись кормом, что препятствует развитию предприятия".

Гасанли рассказал также о связанных с войной в Украине трудностях с импортом кормов и кормовых добавок и о колеблющихся ценах на них.

Он отметил, что из-за неправильного хранения продукции в розничных сетях возврат продукции составляет 10-12%, в то время, когда по всему миру этот показатель равен всего 2%.