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Профсоюзы Азербайджана и Турции в аграрной сфере наладят сотрудничество

Профсоюзы Азербайджана и Турции в аграрной сфере наладят сотрудничество Объединенный комитет профсоюзов министерства сельского хозяйства Азербайджана подписал договор о сотрудничестве с сельскохозяйственно-лесным профсоюзом Турции.
АПК
3 октября 2022 г. 13:36
Профсоюзы Азербайджана и Турции в аграрной сфере наладят сотрудничество

Объединенный комитет профсоюзов министерства сельского хозяйства Азербайджана подписал договор о сотрудничестве с сельскохозяйственно-лесным профсоюзом Турции.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила азербайджанская сторона.

По информации, документ был подписан в ходе рабочего визита в Азербайджан делегации союза по главе с председателем Ахметом Демирчи. Представители сельского хозяйства двух стран обсудили возможности сотрудничества.

А.Демирчи также встретился с руководителем центрального аппарата министерства сельского хозяйства Рафаилом Гулиевым. На встрече была обсуждена текущая ситуация с сотрудничеством между двумя странами в сфере сельского хозяйства.

Турецкая делегация посетила научно-исследовательский институт овощеводства Минсельхоза, где гостям рассказали о деятельности института, проводимых научно-исследовательских работах, новых сортах овощей, развитии семеноводства. Было отмечено, что созданные в институте биотехнологическая и агрохимическая лаборатории и другие современные лаборатории позволяют проводить исследования по насущным темам и проверять их опытным путем.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyənin aqrar sahədə həmkarlar təşkilatları əməkdaşlıq edəcək

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