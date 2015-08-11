Профессор из Университета Гарварда заявил о намерении побороться за пост президента США

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ Профессор права Гарвардского университета Лоуренс Лессиг вступил в борьбу за высший государственный пост США. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, опубликованном на его официальном сайте.

"Я предлагаю грандиозный план, который мог бы фактически объединить Америку", - говорится в сообщении ученого, который собирается баллотироваться от Демократической партии. После избрания президентом Лессиг собирается организовать референдум в стране, на котором задаст вопрос, "поддерживают ли американцы преобразование действующей политической системы с целью достижения равенства прав всех граждан". Однако он отмечает, что согласно конституции США, такого типа референдум не будет иметь правовой силы. "Идея состоит в том, чтобы найти способ "взломать" конституцию", - пишет профессор.

Он также отметил, что если к началу сентября наберет 1 млн. долларов, то откажется от работы в университете, чтобы полностью посвятить себя предвыборной гонке.

Лессиг в 2014 году удостоился премии Webby - одной из самых авторитетных наград, которая ежегодно присуждается создателям лучших в мире интернет-проектов. В 2001 году он разработал альтернативную систему авторского права Creative Commons. Эта система, главной задачей которой является облегчение доступа к сетевому контенту, позволяет правообладателям гибко управлять своими авторскими правами.