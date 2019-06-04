Проект "Из города в село" обеспечит дополнительные доходы фермерам в Азербайджане

В результате реализации проекта "Из города в село" выиграют как фермеры, так и городские жители, приезжающие в регионы Азербайджана в качестве туристов.

Как сообщает Report, об этом директор ЗАО "Государственной аграрной торговой компании" министерства сельского хозяйства Лейла Мамедова заявила сегодня на презентации проекта "Из города в село".

По ее словам, фермеры будут вовлечены в новые сферы занятости, к примеру, агроэкотуризм, тем самым они получат новые каналы сбыта своей продукции и дополнительный источник дохода.

Основной целью данного проекта является развитие сельского туризма, создание альтернативных каналов продаж, диверсификация доходов сельских жителей, мелких и средних фермеров и поддержка их семейного бизнеса, отметила Мамедова.

Уже разработаны два сайта, на которых фермеры смогут пройти регистрацию для участия в проекте. С июля планируется проведение тренингов для фермеров.