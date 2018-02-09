Продукция "Абшеронского агропарка" представлена на Берлинской выставке

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Компания AS Aqro, входящая в AS Group Investment, представила продукцию "Абшеронского агропарка" на выставке Fruit Logistica, состоявшейся 7-9 февраля в Берлине.

Об этом сообщили Report в компании.

При поддержке министерства экономики и организационной поддержке Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo) 9 азербайджанских компаний-экспортеров представили посетителям свою продукцию на едином национальном стенде. В берлинской выставке участвуют примерно 3 200 компаний из 84 стран.

В рамках проекта "Абшеронский агропарк" реализуется цепочка от производства, сортировки, упаковки, хранения до логистики фруктов и овощей. В настоящее время в Говсане выращиваются помидоры и клубника, которые поставляются как на местный рынок, так и планируется их экспорт в страны СНГ, Персидского залива и Европы. При полной эксплуатации агропарка будут обеспечены работой до 3 500 человек.