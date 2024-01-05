Продовольственная безопасность в Азербайджане оставалась в центре внимания правительства в 2023 году

В 2023 году в сельском хозяйстве произошел ряд инноваций, которым правительство Азербайджана уделило особое внимание в целях диверсификации экономики страны.

В 2023 году в сельском хозяйстве Азербайджана произошел ряд изменений, что соответствует планам правительства по дальнейшей диверсификации экономики страны. Стоит отметить также новое назначение на пост министра сельского хозяйства Меджнуна Мамедова после Инама Керимова, который стал председателем Верховного суда.

Продовольственная безопасность в Азербайджане продолжает оставаться внимания правительства и главного аграрного ведомства.

В прошлом году правительство приняло решение предоставлять государственные гарантии на кредиты для производителей продовольственной пшеницы, а также выплачивать процентные субсидии. В связи с этим президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым были внесены поправки в Указ от 19 декабря 2018 года “О совершенствовании государственной поддержки сельского хозяйства и лизинговой деятельности в аграрной сфере”, подписан документ о регулировании вопросов по использованию средств Агентства аграрного кредита и развития при Минсельхозе.

В 2023 году Азербайджан определил закупочную цену продовольственной пшеницы на 2023 год в размере 450 манатов за тонну, что на 22,4% меньше, чем в 2022 году.

Закупочные цены на сахарную свеклу, закупаемую у фермеров, были повышены. Предприятие по производству сахара, принадлежащее ООО Azersun Holding, в 2023/2024 хозяйственном году приняло решение закупать каждую тонну сахарной свеклы на 4 маната дороже - за 485 манатов в соответствии с процентом содержания сахара.

В прошлом году Кабинет министров принял решение о подготовке и проведении переписи всех частных предприятий, фермерских и семейных хозяйств, занятых в производстве сельхозпродукции. Согласно постановлению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, перепись будет проводиться с 15 июля по 15 августа 2025 года.

Охват аграрного страхования, начавшего внедряться в Азербайджане 3 года назад, в прошлом году был несколько расширен, а выплаты Фонда аграрного страхования фермерам достигли рекордного уровня. В этом году фермеры получили около 4 млн манатов страховых выплат, что почти в 2 раза больше, чем в 2021-2022 годах.

Реформы в сфере образования в Азербайджане не обошли стороной и аграрную сферу. Кабинет Министров принял решение о реорганизации Азербайджанского государственного аграрного университета в публичное юридическое лицо при Министерстве сельского хозяйства, утвердил Устав высшего учебного заведения. Президент Ильхам Алиев назначил новым ректором университета Зафара Гурбанова.