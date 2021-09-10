Продлен срок предоставления субсидий производителям муки

Кабинет Министров принял постановление "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны.
Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, с 1 мая по 1 сентября физическим лицам, занимающимся производством муки, будет выплачиваться субсидия в размере 35 манатов за каждую проданную тонну муки, установленную Министерством экономики.