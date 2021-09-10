Продлен срок предоставления субсидий производителям муки

Продлен срок предоставления субсидий производителям муки

Кабинет Министров принял постановление "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны.

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Кабинет Министров принял постановление "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны. Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов. Согласно постановлению, с 1 мая по 1 сентября физическим лицам, занимающимся производством муки, будет выплачиваться субсидия в размере 35 манатов за каждую проданную тонну муки, установленную Министерством экономики. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook