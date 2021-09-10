О нас
Report Georgia
Аудио новости

Продлен срок предоставления субсидий производителям муки

Продлен срок предоставления субсидий производителям муки Кабинет Министров принял постановление "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны.
АПК
10 сентября 2021 г. 21:35
Продлен срок предоставления субсидий производителям муки

Кабинет Министров принял постановление "О дополнительных мерах по снижению негативного влияния роста импортной цены продовольственной пшеницы на цены на муку и мучные изделия, реализуемые внутри страны.

Как передает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, с 1 мая по 1 сентября физическим лицам, занимающимся производством муки, будет выплачиваться субсидия в размере 35 манатов за каждую проданную тонну муки, установленную Министерством экономики.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ərzaqlıq buğdanın idxal qiymətinə təsirini azaltmaq üçün subsidiyanın müddəti uzadılıb

Экслюзивные новости

Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
Пенитенциарная служба: Прибывающие на встречу с заключенными должны иметь COVID-паспорта
10 сентября 2021 г. 18:59
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
В Азербайджане заключенные полностью вакцинированы
10 сентября 2021 г. 18:45
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi