Продлен срок действия таможенных пошлин на импортируемые в Азербайджан фрукты и овощи

Срок действия таможенных пошлин на ввозимые в Азербайджан лесные орехи, свежий столовый виноград, яблоки, груши, свежий или охлажденный репчатый (обычный) лук, лук-шалот, огурцы и корнишоны продлен с конца этого года до конца 2023 года.

Срок действия таможенных пошлин на ввозимые в Азербайджан лесные орехи, свежий столовый виноград, яблоки, груши, свежий или охлажденный репчатый (обычный) лук, лук-шалот, огурцы и корнишоны продлен с конца этого года до конца 2023 года.

Как сообщает Report, в связи с этим премьер-министр Али Асадов подписал решение о внесении изменений в “Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности, ставки импортных таможенных пошлин и ставки экспортных таможенных пошлин Азербайджанской Республики“, утвержденное постановлением №500 Кабинета министров Азербайджанской Республики от 17 ноября 2017 года.

В связи с этим будет продолжено применение импортных таможенных пошлин в размере 1,5 долларов США на 1 кг импортируемых лесных орехов, 0,4 доллара на 1 кг свежего столового винограда, 0,3 доллара на 1 кг яблок, 0,3 доллара на 1 кг груш, 0,6 долларов на 1 кг репчатого лука, 0,8 долларов на 1 кг огурцов, 0,8 долларов на 1 кг корнишонов.

После 2023 года на 1 кг этих продуктов будет применяться импортная таможенная пошлина в размере 15%.