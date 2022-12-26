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Прикаспийские страны отказались от квот экспорта на черную икру

Прикаспийские страны отказались от квот экспорта на черную икру Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран продлили мораторий на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, также решено не устанавливать на будущий год квоты экспорта на черную икру.
АПК
26 декабря 2022 г. 16:59
Прикаспийские страны отказались от квот экспорта на черную икру

Азербайджан, Россия, Казахстан, Туркменистан и Иран продлили мораторий на коммерческий промысел осетровых видов рыб на 2023 год, также решено не устанавливать на будущий год квоты экспорта на черную икру.

Как передает Report со ссылкой на сообщение Росрыболовства, данное решение было принято в ходе заседания 6-й сессии Комиссии по сохранению и рациональному использованию водных биоресурсов и управлению их совместными запасами Каспийского моря.

Вылов осетровых видов рыб в 2023 году, как и ранее, намечено осуществлять только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства.

Представители прикаспийских государств обсудили осуществление промысла совместных водных биоресурсов, основные результаты научных исследований по состоянию запасов промысловых видов, а также работу стран по искусственному воспроизводству и рыбоохране.

Напомним, что в 1992 году начала свою работу межведомственная Комиссия по водным биоресурсам Каспийского моря, а в 2014 году в Астрахани было подписано Соглашение о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря. Комиссия создана для реализации Соглашения о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря от 29 сентября 2014 года.

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