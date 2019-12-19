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При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание по итогам хлопкового сезона

При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание по итогам хлопковог

19 декабря при президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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