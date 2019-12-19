При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание по итогам хлопкового сезона

При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание по итогам хлопковог

19 декабря, 2019 14:06

https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg 19 декабря при президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам. Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

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