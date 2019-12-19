При президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание по итогам хлопкового сезона

19 декабря при президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
19 декабря при президенте Азербайджанской Республики Ильхаме Алиеве состоялось совещание, посвященное итогам хлопкового сезона и предстоящим в 2020 году мерам.
Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
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