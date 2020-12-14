При поддержке Азербайджана в Грузии выросло поголовье джейранов

В настоящее время популяция джейранов составляет 150 голов

Успешно продолжается проект по постановлению популяции джейранов в Грузии.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в Агентстве охраняемых территорий Грузии.

По информации, в настоящее время популяция джейранов составляет 150 голов.

В Агентстве отметили, что до 1960-х годов джейраны были довольно распространены в Грузии, однако вымерли из-за урбанизации и браконьерства. В 2013 году стартовал проект по восстановлению популяции джейранов. Привезенные из Ширванского национального парка 10 голов джейранов были выпущены в Самухской долине, восстановление их популяции стало одним из приоритетов грузинских экологов.

Проект осуществляется по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF), при финансовой поддержке банка KfW и при активном участии правительства Азербайджана.