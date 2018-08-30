При министерстве сельского хозяйства Азербайджана создан аграрный консультативный совет

Баку. 30 августа REPORT.AZ/ В министерстве сельского хозяйства состоялось собрание с участием крупных компаний, специализирующихся в аграрном секторе.

Как сообщили Report в министерстве, выступивший на собрании министр сельского хозяйства Инам Каримов отметил, что в стране продолжаются аграрные реформы.

На встрече была выдвинута инициатива о создании аграрного консультативного совета. Большинством голосов председателем совета избран глава Azersun Holding Абдолбари Гозал.

Присутствующие на встрече главы таких ведущих компаний как Azersun Holding, Pasha Holding, Gilan Holding, CTC Holding, AS Group Investment, Modern Group, Agrarco, AzProtein Foods Group и Saba Group обсудили направления развития аграрной отрасли и обменялись мнениями о совместных мерах.

Президент Azersun Holding A.Гозал заявил, что создание аграрного консультативного совета при министерстве является большой поддержкой для развития сельского хозяйства. Президент Azersun Holding напомнил, что аналогичные организации функционируют в развитых странах, и подчеркнул важность совместной деятельности представленных в совете компаний для производства конкурентоспособной продукции в регионе.