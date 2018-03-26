Президент: В Азербайджане будет создан большой экспортный потенциал куриного мяса

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня мы полностью обеспечиваем себя в ключевых областях продовольственной безопасности, либо близки к этой цели".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде.

"Производство мяса составляет около 100%, Азербайджан обеспечивает себя в этом плане. Производство молока составляет около 80-85%. Производство курицы в ближайшие 1-2 года составит до 100 процентов, и будет создан большой экспортный потенциал. Производство яиц - мы снабжаем не только себя, но и экспортируем", - сказал глава государства.