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    Президент: В Азербайджане будет создан большой экспортный потенциал куриного мяса

    Об этом Ильхам Алиев заявил на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ "Сегодня мы полностью обеспечиваем себя в ключевых областях продовольственной безопасности, либо близки к этой цели". 

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на республиканском совещании по вопросам развития хлопководства в Барде. 

    "Производство мяса составляет около 100%, Азербайджан  обеспечивает себя в этом плане. Производство молока составляет около 80-85%. Производство курицы в ближайшие 1-2 года   составит до 100 процентов, и будет создан большой экспортный потенциал. Производство яиц - мы снабжаем не только себя, но и экспортируем", - сказал глава государства.

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